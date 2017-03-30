ميسي : لم أوجه ألفاظاً سيئة تجاه الحكم

أكد النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي، الذي أوقفه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أربع مباريات بسبب توجيهه ألفاظا نابية لمساعد حكم مباراة تشيلي في تصفيات المونديال الخميس الماضي، أنه أطلق سباباً في الهواء وليس في وجه الحكم المساعد، وفقاً لما نشرته صحيفة “لا ناثيون” المحلية.

وقال ميسي في الخطاب الذي أرسله الاتحاد الأرجنتيني لـ#فيفا: “لم يكن ما قلته موجهاً أبداً للمساعد رقم 1، بل كان كلاماً في الهواء”.

وقال المسؤول عن المنتخبات الوطنية في البلد اللاتيني، مارسيلو تينيلي، إن “ميسي أرفق خطاباً إلى الطرد الذي أرسله الاتحاد المحلي لفيفا، ولكنه لم يكشف عن فحواه”.

وكانت اللجنة التأديبية لفيفا قررت إيقاف “البرغوث” أربعة مباريات رسمية، لتوجيهه سباباً لحكم مساعد خلال مباراة تشيلي الأخيرة بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وأفادت اللجنة في بيان لها بأن القرار اتخذ طبقاً للبندين 77 و108 باللائحة التأديبية، إذ أنها وجدت ميسي مذنباً بتوجيه سباباً لحكم مساعد، ولذلك قررت إيقاف نجم برشلونة أربع مباريات رسمية وتغريمه 10 آلاف فرنك سويسري.

وبدأ تطبيق العقوبة ابتداء من مباراة بوليفيا الثلاثاء الماضي، التي خسرها “التانغو” 0-2 ، وتنتظر الأرجنتين مواجهة كل من أوروغواي وفنزويلا وبيرو.

وبالهزيمة تراجعت الأرجنتين إلى المركز الخامس بترتيب التصفيات برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أوروغواي وتشيلي صاحبتي المركزين الثالث والرابع على الترتيب، فيما تتصدر البرازيل الترتيب بـ33 نقطة، وتأتي كولومبيا في الوصافة بـ24 نقطة.

إلا أن الاتحاد الأرجنتيني أعلن بدوره أنه سيستأنف ضد قرار الإيقاف أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس). ( EFE )

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