نائب لافروف بعد لقاء المعارضة في جنيف : خلصنا إلى استنتاج مشترك حول تأييدنا المطلق لوحدة الاراضي السورية و استقلالها و الدولة التعددية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتليوف الاربعاء في جنيف مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات، تفاصيل جولة المفاوضات الراهنة وتعزيز وقف اطلاق النار في سوريا على وقع الخروقات المتصاعدة.

واوضح غاتيلوف للصحافيين بعد لقائه وفد أبرز ممثلي المعارضة السورية في مقر الامم المتحدة في جنيف، “خلصنا إلى استنتاج مشترك حول تأييدنا المطلق في أن تكون لهذه الجولة نتائج إيجابية واستمرار المناقشات حتى تحقيق هدفها بوحدة الاراضي السورية واستقلالها والدولة التعددية”.

وقال غاتيلوف الذي تعد بلاده أبرز حلفاء دمشق واحدى الدول الراعية لوقف اطلاق النار في سوريا، إن “نظام وقف الاعمال القتالية لا يزال قائماً”، رافضاً وصفه بأنه ـ”مخيب للامال”. لكنه قال “اننا نحتاج هنا الى دعم وانخراط كل الاطراف” من اجل تثبيت وقف اطلاق النار.

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط للصحافيين اثر الاجتماع مع غاتيلوف، ان هدف جولة استانا المقبلة وفق الروس هو “التمهيد لنجاح ما يحدث هنا في جنيف”.

واوضح ان الوفد عرض امام غاتيلوف “الخروقات المتكررة لوقف اطلاق النار من جانب النظام بالاضافة الى الوجود الايراني في سوريا، وطالبه باحراز “تقدم على الارض” حتى تقرر الفصائل موقفها من المشاركة.

وفي ما يتعلق بمفاوضات جنيف، قال المسلط “ابلغناه ان وفدنا جاء لينخرط بشكل كامل وجدي في المفاوضات.. لكن لا يوجد اي خطوات عملية وفعلية من الطرف الاخر”.(AFP)

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