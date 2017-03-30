” ناشطون ” يهاجمون اللواء السعودي ” أحمد العسيري ” في لندن و يرمونه بالبيض ( فيديو + صور )

هاجم من قيل إنهم ناشطون وتضاربت الأنباء حول جنسياتهم، اللواء السعودي أحمد العسيري، المتحدث العسكري باسم قوات التحالف العربي الذي تقودها السعودية، في اليمن، في لندن.

وتضاربت الأنباء حول جنسية المهاجمين، بين كونهم من “بريطانيا – إيران – البحرين”.

ووقعت الحادثة، مساء الخميس، عندما وصل العسيري لحضور اجتماع في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

وأظهر مقطع فيديو، اطلع عليه عكس السير، قيام أحد الأشخاص بالهتاف “يسقط آل سعود”، فيما قام آخر بوضع يده على كتف العسيري، فقام الأخير بصفعه عليها، قبل أن يتدخل عناصر الأمن.

وقام الناشطون أيضاً برمي العسيري وعناصر الأمن بالبيض، فيما أظهرت إحدى الصور التي انتشرت على نحو واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العسيري وهو يرد على مهاجميه بحركة نابية بيده (رفع الإصبع الوسطى).

عكس السير