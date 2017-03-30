نهاية مأساوية لسورية في كردستان العراق حاولت الوصول لخطيبها في ألمانيا عبر تركيا ( فيديو )

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ماهذا التجييش ؟!!!! الكذب عيب وبالاخص من وكالة اخبارية !!!
اولا اذا الاوراق جاهزة للم الشمل معناها دخلت تركيا وقدمت اوراقها للسفارة وبعدها اذا بدها تدخل تركيا لتروح للسفارة لمقابلة او للمغادرة لطرف اخر فلا يوجد منع
عيب الكذب
اذا انت غبي خليك ساكت احسن ما يعرف كل الناس انك غبي
اوراقها جاهزة معناها السفارة حددت موعد للمقابلة بناء على اوراق قدمها خطيبها و تركيا لا تسمح للسوريين بدخول تركيا و يطلقون النار على كل من يقترب من الحدود و لكن الدخول من كردستان اسهل من جهة اطلاق النار فقط و يبقى الموضوع تهريب
الله يرحمها و يلعن أردوغان
اي صح في تجييش يا نار السورية .. تركيا ما ورطت السوريين و اتخلت عنهم فيما بعد ابدا .. تركيا ما دخلت دواعش لسوريا مطلقا و لا قامت بمداواتهم و لا الدواعش الهم مكاتب علنية بعنتاب و غيرها .. هاد كله كذب وما حدى شافه و لا الاتراك كل كم يوم بيقتلوا بشكل مقصود مدنيين سوريين بيحاولوا يعبروا الحدود من سوريا ومنهم نساء و اطفال .. يلي بيعجبني بأمثالك انك مطوبزجي علني لا و عمتحكي باسم الخارجية التركية كمان(اذا بدها تدخل تركيا لتروح للسفارة فلا يوجد مانع)!!
و قلتولي ليش طولت الازمة وما انتصرت الثورة؟
هذا ليس تجييشاً بل واقعاً وقد صرح والد الشهيدة لقناة روداو بأن السلطات منعت دخولها حية ورفضت عودتها ميتة لبلدها
والله يرحمها بتزعل ويرحم كل شهداء واموات سوريا
الله يرحمها و يحسّن اليها، الاتراك ورطوا السوريين و لفوا ذيلهون.
السوريين عم يموتوا بجميع انواع الموت عزرائيل عليه السلام ما عم يلحق شغل عنا، الله يعين هالبشر.
اللهم ارحم السوريين وأنهي عذابهم
يجب قول كلمة حق الاتراك صحيح ساندوا السوريين ببداية الازمة واستقبلوهم على ارضهم وحمسوهم وشجعوهم على اكمال الثورة ولكن للاسف بمنتصف الطريق قطع الاتراك حبل الدعم عن السوريين وحاصروهم من جميع الجهات هم سمحوا للمرتزقة الاجانب بدخول الاراضي السورية لمقاتلة المعارضة وهو ما يطلق عليهم اسم داعش ولكنهم لا يسمحون للسوريين بعبور اراضيهم وكل ما نسمعه من اردوغان اصبح كذابا للاسف يعني بالعامية قد عمل الجيد للسورين بيد وباليد الاخرى خربه