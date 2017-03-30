↓مؤتمر مشترك لوزيري الخارجية التركي و الأمريكي في تركيا
↓وزير الخارجية التركي : كان هناك توتر بين #تركيا والإدارة الأمريكية السابقة بسبب تعاونها مع التنظيمات الإرهابية في سوريا
↓وزير الخارجية الأمريكي من تركيا : سنمنع #داعش من العودة إلى الأراضي التي طرد منها
↓وزير الخارجية الأمريكي : تركيا طرف مهم لتبيث الاستقرار في الأراضي التي طرد منها داعش في #سوريا
↓وزير الخارجية الأمريكي : سنواصل العمل المشترك مع تركيا لإيجاد حل للأزمة السورية
↓وزير الخارجية الأمريكي : نتطلع لتحرير الرقة من قبضة داعش وعودة النازحين لمناطقهم
↓وزير الخارجية الأمريكي : حديثنا مع المسؤولين الأتراك تركّز على إنشاء مناطق مستقرة في# سوريا
↓وزير الخارجية الأمريكي : مصير بشار الأسد سيقرره الشعب السوري على المدى الطويل
عكس السير
قيم الخبر
الله ينتقم منكم عاجلا وعلى المدى الطويل
اعلنت ممثلة الولايات المتحدة بالامس انها تلبس حذاءً له كعب عالي ليس من قبيل الموضة وانما لتكسير رأس من يفكر بالاقتراب من اسرائيل وهنا يطرح سؤال نفسه اذا كان هذا الموقف المعلن فمن المقصود به بالتأكيد ان حلف الممانعة لو كان صادقا فعليه ان يتحسس رأسه
ولكن المنطق يقول ان امريكا قد اصبحت الان بعد هذا التصريح جزءاً لا يتجزأ من محور الممانعة وتتحالف علنيا معه وهذا ما تؤكده كل الاحداث على الارض
لذلك لابد من قاسم يجمع هذا التحالف والجواب واضح وهو ان اي عربي يفكر بالوقوف في وجه مد ايران الاستعماري او يفكر باسقاط حاكم مستبد مثل المجرم السافل بشار والقاتل حسن عدو الله وقاطع الطريق الحوثي وعرابهم خامنئي هو عدو حلف الممانعة هذا
هنيئا لحلف الممانعة باسمه الجديد حلف الحذاء ذو الكعب العالي
على المدى البعيد يا ابن العاهره …..
يعني سيستمر القتل والتهجير والتشريد. وجه نحس في سورية لن يغادر إلا بعد أن يكمل التفتيت.
شكرا للوزير الخارجيه الامريكي الشريف
اي انت حكيت و أنا صدقتك
تضرب انت والأجدب يللي جنبك
هيك بده بوتين. هذه الادارة الامريكية مخترقة من المخابرات الروسية وستكون ضعيفه في العالم وتتجنب الاصطدام مع مصالح بوتين.
على المدى البعيد يعني بقيان شي 30 سنة على أساس انه متوسط عمر الإنسان السوري المعمر 90 سنه.
الله ينتقم منكم.