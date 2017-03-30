↓مؤتمر مشترك لوزيري الخارجية التركي و الأمريكي في تركيا

↓وزير الخارجية التركي : كان هناك توتر بين #تركيا والإدارة الأمريكية السابقة بسبب تعاونها مع التنظيمات الإرهابية في سوريا

↓وزير الخارجية الأمريكي من تركيا : سنمنع #داعش من العودة إلى الأراضي التي طرد منها

↓وزير الخارجية الأمريكي : تركيا طرف مهم لتبيث الاستقرار في الأراضي التي طرد منها داعش في #سوريا

↓وزير الخارجية الأمريكي : سنواصل العمل المشترك مع تركيا لإيجاد حل للأزمة السورية

↓وزير الخارجية الأمريكي : نتطلع لتحرير الرقة من قبضة داعش وعودة النازحين لمناطقهم

↓وزير الخارجية الأمريكي : حديثنا مع المسؤولين الأتراك تركّز على إنشاء مناطق مستقرة في# سوريا

↓وزير الخارجية الأمريكي : مصير بشار الأسد سيقرره الشعب السوري على المدى الطويل

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