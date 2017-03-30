وزير الخارجية الأمريكي : مصير بشار الأسد سيقرره الشعب السوري على المدى الطويل (سكاي نيوز) 3 ساعات مضت ورد الآن 3 تعليقات عكس السير قيم الخبر شاركها Facebook Twitter Google +
انضمت امريكا الان بهذا التصريح علنا لمحور الممانعة الذي يردد دائما هذه المقولة والمدى الطويل المقصود به انهاء جميع من يفكر بمعارضة الاسد او المشروع التوسعي الايراني وحتى ابادته تماما اذا لزم الامر
وحتى لا يذهب الخيال بعيدا فان حلف الممانعة ليس ضد اسرائيل ابدا خاصة ان ممثلة امريكا في الامم المتحدة قد رفعت الحذاء وقالت ان كعبه العالي ليس من اجل الموضة ولكنه لضرب رأس كل من يفكر بالاقتراب من اسرائيل وبالطبع فلن يغامر بشار وحسن عدو الله وخامنئي بتعريض راسهم لهذا الحذاء ان كانوا اصلا ضد اسرائيل وليسوا اقرب واحب الاصدقاء الى قلبها اما بوتين فهو صديق اقرب من قريب لاسرائيل
لذلك فمن الواضح ان الحلف هو ضد اي عربي يفكر بحرية واستقلال بلاده والمحافظة على كرامتها ووحدتها وعلى رأي المصريين (يا ما في الجراب يا حاوي)
لكان عمو هذا الغالي ابن الغالي بنظركم.
شو بدكم أيها السوريين اكثر من هيك تآمر عليكم. الآن يحق لكم تقرير مصير رأيسكم بايديكم بعد ان يكتمل التهجير و وإحلال الاحتلال.