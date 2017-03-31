آخر صيحات العمارة .. برج معلق بـ ” كويكب ” بالسماء في دبي !

هل مللت الأبراج العالية، وناطحات السحاب الشاهقة، وتصاميم العمارة الملتوية، والمتحركة في تصاميمها؟ إذ كنت تبحث عن “صرعة” جديدة و”ثورة” في عالم التصميم، فتعرّف إلى أحدث مفهوم بناء، سيقلب مقاييس البناء رأساً على عقب.

وقد أعلنت شركة العمارة “كلاودس أركيتيكتشور أوفيس” عن خطط لتصميم برج “مستقبلي” تحت اسم “برج أناليما” وتخطط الشركة إلى تعليق البرج فوق الأرض من خلال وصله بكويكب في الفضاء يدور حول الأرض.

وسيُعلق البرج من الكويكب عبر كابلات فائقة القوة، كما سيوضع في “مدار متزامن مع الأرض،” أي أنه سيكون متحرك دائماً ما سيسمح للمقيمين به بالقيام برحلة يومية بين نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي.

كما صرح مصمم ناطحة السحاب أوستاب روداكيفيتش في مقابلة مع شبكة CNN، أن “البرج سيبنى من مواد متينة وخفيفة الوزن مثل ألياف الكربون والألومنيوم،” مضيفاً أن “المشروع سيتطلب تطوراً هائلاً في هندسة الكابلات من أجل تصميم قوة الكابل اللازمة لتعليق المبنى، بينما سيعتمد على الطاقة من الألواح الشمسية في الفضاء والتي هي دائماً معرضة لأشعة الشمس، وسيعتمد على الغيوم ومياه الأمطار من أجل نظام تدوير المياه.”

ومن المقرر، أن يرتفع الجزء العلوي من البرج على مسافة 32 ألف متر، بينما ستصل سرعته في رحلات تجوله عبر السماء إلى حوالي 482 كيلومتراً في الساعة.

ويدعو الاقتراح حالياً إلى بناء البرج في مدينة دبي الإماراتية، والتي تتمتع بتاريخ طويل من بناء ناطحات السحاب الطويلة والأنيقة والاستثنائية.

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