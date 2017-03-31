ألمانيا : الشرطة تبحث عن مجهولين هاجما لاجئاً سورياً و أبرحاه ضرباً

تعرض لاجئ سوري لضرب مبرح على يد مجهولين اثنين كانا يستقلان سيارة في مدينة فانغن جنوبي ألمانيا.

وسائل إعلام ألمانية قالت، إن الحادثة وقعت يوم الاثنين الماضي (27/3)، عندما هاجم شابان مجهولان لاجئاً سورياً وأبرحاه ضرباً.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن اللاجئ البالغ من العمر 37 عاماً، كان يقود دراجته عندما مرت سيارة بجانبه، سأله سائقها عن بلده، قبل أن يقوم وآخر بشتمه وضربه.

وحاول أحد الشبان ضرب السوري بزجاجة، إلا أن الأخير نجح بالهروب.

وقال السوري إن السيارة هي من نوع أودي (لوحتها : RV)، أي أنها من مدينة رافنزبورغ.

وتبحث الشرطة عن المتهمين وهما بحسب وصف السوري: الأول 25 عاماً طويل القامة ذو شعر أشقر طويل ويملك أوشاماً على ساعديه، والثاني 30 عاماً طويل القامة وذو شعر أشقر طويل، ولديه وشم على رقبته.

وطالبت الشرطة من يملك أية تفاصيل أو معلومات عن الحادثة أو المتهمين التواصل معها على الرقم (Tel. 07522 984 – 0).

عكس السير