ألمانيا : فروع لمصرف ” شباركاسه ” ستفرض رسوماً مالية على ” عمليات السحب “

قالت صحيفة “بيلد” الألمانية، إن أربعين فرعاً من فروع مصرف “شباركاسه” الشهير ستفرض رسوماً مالية عند سحب العملاء أموالهم من حسابهم البنكي.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن بعض فروع مصرف “شباركاسه” (من أصل 400 فرع)، ستفرض رسوماً على بعض أنواع الحسابات، تصل إلى واحد يورو.

وأشارت، إلى أنه بحسب موقع “بيالو” الاقتصادي، ليس من المعروف حتى الآن عدد الذين سيتأثرون بهذا القرار.

وذكرت الصحيفة أن فرع “شباركاسه إردينج-دورفن” في شمال ميونخ يسمح للعملاء الذين يختارون الحساب الأرخص بسحب المال في الشهر مرتين من الموظف وأربع مرات من الصراف، وفي حال تجاوز العميل المرات المسموح بها، فعليه دفع 29 سنتاً.

وأضاف أن فرع “شباركاسه فتغنشتاين” سيفرض يورو واحد بعد تجاوز العملاء مرات السحب المجانية والبالغ عددها خمس مرات، أما العملاء في فرع “شباركاسه روتاتش-ان” فسيدفعون نصف يورو بعد تجاوز مرات السحب المجانية والبالغ عددها مرتان.

وختمت الصحيفة بالقول إن خبراء ماليين يعتقدون أن جميع المصارف على الصعيد الوطني سوف تفرض رسوماً على السحب، وبحسب اعتقاد البروفيسور “ديرك ششيريك” من الجامعة التقنية في دارمشتات، فإنه من المؤكد أن ” السحب المجاني لن يدوم إلى أمد بعيد”.

عكس السير