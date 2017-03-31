ألمانيا : ” قرع الطبول ” وسيلة لاندماج ثلاثة أشقاء سوريين لاجئين

قالت صحيفة “ماين بوست” الألمانية المحلية، إن ثلاثة لاجئين سوريين أكراد يعزفون على الطبول، أنشأوا مجموعة موسيقية كأفضل وسيلة للاندماج، في مدينة لور جنوبي ألمانيا.

وأضافت أن الإخوة الثلاثة يحيى ومسعود وحسن، أطلوقا على فرقتهم الموسيقية اسم “برخودان”، وهي كلمة كردية تعني “مقاومة”.

وذكرت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الفرقة تستخدم الطبول في عرض مشترك من الأغاني التقليدية مع وجود تأثيرات موسيقية كردية وعربية مع بعض الأغاني.

وأشارت إلى أن يحيى البالغ من العمر 22 عاماً لم يستخدم الآلات الموسيقية من قبل، وهو الآن يستخدمها منذ عام بشكل ملفت، ولا يستطيع العيش من دونها.

وقال سعيد ويحيى، إن “الموسيقى توحّد وتبني جسور الصداقة و هي بالتأكيد أفضل وسيلة للاندماج بشكل جيد”.

وذكرت الصحيفة أن الظهور الأول العلني للمجموعة كان في احتفالات المدينة العام الماضي، والتي حضرها رئيس البلدية ماريو بول، وأظهر حماسه حيال الأداء الرائع للمجموعة.

عكس السير