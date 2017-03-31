ألمانيا : لسنا مسؤولين عن مقتل مدنيين بغارة جوية للتحالف ضد ” داعش ” في سوريا

أعرب وزير الخارجية الاتحادي زيجمار جابرييل عن رأيه في أن الجيش الألماني لا يتحمل مسؤولية عن مقتل مدنيين خلال غارة جوية للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” شمالي سوريا الأسبوع الماضي.

وقال جابرييل الخميس، في جلسة نقاش بالبرلمان الألماني “بوندستاج”: “وفقا لمعلوماتي الحالية فإن الاستعانة بـ(طائرة الاستطلاع الألمانية) تورنادو ليست مسؤولة عما تم القيام به هناك”.

وفي الوقت ذاته دافع الوزير الألماني بشكل أساسي عن فكرة الاستعانة بعنف عسكري من أجل حل النزاع، وقال: “يمكن أن يصبح المرء مذنبا من خلال الاستعانة بوسائل عسكرية، ولكن يمكن أن يكون المرء مذنبا أيضا من خلال رفض وسائل عسكرية”.

وأكد وزير الخارجية الألماني أنه لم يمكن ممكنا إيقاف النازيين إلا من خلال عنف عسكري، وقال: “معسكر أوشفيتز لم يتحرر من تلقاء نفسه، وإنما كان هناك حينها الجيش الأحمر الذي حرر أوشفيتز. وإذا لم يكن آباء أمريكيون قد أرسلوا أبناءهم، وأحيانا بناتهم أيضا، إلى الحرب العالمية الثانية، لكننا اليوم نعيش تحت قيادة هتلر أو ستالين”.

وأشار إلى أنه لا يمكن أحيانا حماية حياة البشر إلا من خلال وسائل عسكرية، وقال: “إذا لم يكن المجتمع الدولي ظل مشاهدا لفترة طويلة للغاية، لربما لم يهلك ملايين الأشخاص في النهاية في رواندا خلال الإبادة الجماعية”.

يشار إلى أن وكالة الأنباء الألمانية علمت أن الجيش الألماني قدم للتحالف الدولي في سوريا صورا استطلاعية لمبنى المدرسة الذي استهدفته غارة التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” شمالي سوريا الأسبوع الماضي وأدى لمقتل عشرات المدنيين.

وذكرت صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية والقناة الأولى بالتلفزيون الألماني الخميس أن لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني أبلغت بهذا الأمر في جلسة سرية أمس .

وقال نشطاء إن الغارة الجوية التي نفذتها طائرات التحالف الأسبوع الماضي على مبنى المدرسة أدت لمقتل 33 مدنيا على الأقل.

ولهذا السبب حمل رئيس حزب اليسار الألماني برند ريكسنجر الحكومة الاتحادية جزءا من المسؤولية فيما حدث. (DPA)

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