ألمانيا : محاكمة لاجئين سوريين بتهمة الانتماء لـ ” حركة إرهابية ” ( فيديو )

يقف حاليا سوريان أمام المحكمة العليا في ميونخ بتهمة الانتماء لحركة أحرار الشام الإسلامية التي تعتبر “إرهابية” بالنسبة لألمانيا.

وسائل إعلام ألمانية قالت، بحسب ما رصد عكس السير وترجم، إن الشابين (22 عاماً و24 عاماً)، قدما إلى ألمانيا في بداية العام 2015، وعاشا في مدينة بامبرغ بولاية بايرن، ثم اعتقلا في نيسان 2016.

وبحسب الإدعاء العام الإتحادي، فإن الشابين “متهمان بالانضمام لحركة أحرار الشام الإسلامية الإرهابية، إلى جانب خرق قانون الأسلحة.

وكان الشابان منضمان لحركة أحرار الشام منذ آب 2013 وحتى نيسان 2014، وقد حاربا ضد الجيش النظامي، واستخدام أسلحة ثقيلة منها الدبابات، وفق الادعاء.

وكان أحد الشابين قد تعرض لإصابة خطيرة عام 2014، وقد أحضر إلى المحكمة على كرسي نقال، بمساعدة مسعفين.

واعترف أحد الشابين أنه كان على تواصل مع الحركة، وأنه كان ينوي العودة إلى سوريا.

وتحدث الثاني عن طفولته الجميلة في دمشق، وعن حبه الأول بعمر الـ 13، وعن تجربته الأولى مع التدخين والكحول، وصرح بأن الدين لم يكن ذا أهمية كبيرة في عائلته، وأنه لجأ إلى تركيا هرباً من الخدمة العسكرية في جيش النظام، ولم يرغب أبداً بالقتال و “تسليم نفسه للحرب”.

ووفق الدستور الألماني، فإنه “يجب توقيف أعضاء ومساندي الحركات والمنظمات “الإرهابية” الأجنبية، بحسب المادة (129) من قانون العقوبات، التي تم إقرارها وإدخالها حيز التفيذ، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في أمريكا عام 2001.

الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة وأمريكا وروسيا لا يعتبران أحرار الشام “حركة إرهابية”، بل جزءاً من الفصائل العسكرية المعارضة في سوريا.

عكس السير