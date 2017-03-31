أمريكيان يعرضان طفلهما الرضيع للبيع عبر الإنترنت

عرض زوجان أمريكيان ديانا لين غرير 37 سنة و جون ديفيد كين 26 سنة رضيعهما البالغ من العمر خمسة أشهر للبيع، مقابل 3 آلاف دولار عبر موقع إلكتروني تجاري.

ونبّه شخصان الشرطة إلى “إعلان بيع الطفل على الموقع الإلكتروني، فتوجه ضابط شرطة متظاهرًا بأنه مشتر لمقابلتهما أمام أحد الأسواق، حيث تمت المقابلة وعملية البيع″.

وقال ضابط الشرطة المتخفي بعد إتمام عملية البيع بحسب ما نقلت صحيفة القدس العربي ” لقد اشتريت طفلا، هل تصدقون؟ قلبي يتصدع″.

وألقت الشرطة القبض على الزوجين، ويمثلان أمام المحكمة ويجري احتجازهما بتهمة التسبب بمخاطر لرضيعهما الذي بات تحت رعاية السلطات الرسمية.

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