إعلام النظام : المجندات الروسيات يقضين وقتاً ممتعاً في حلب التي تعلقن بها ” لدرجة العشق ” !

قالت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، إن المجندات الروسيات العاملات ضمن كتيبة الشرطة العسكرية الروسية في حلب، يقضين وقتاً ممتعاً في المدينة التي تعلقن بها «لدرجة العشق».

وتقصد المجندات أسواق المدينة في الأحياء الغربية مثل الموكامبو والفرقان للتسوق برفقة الزملاء الروس في معظم الأحيان على الرغم من حال الاطمئنان التي يعشنها وعدم تعرضهن لأي مضايقات تعكر صفوهن، على حد تعبير الصحيفة.

وتضيف الصحيفة في خبرها الذي نشرته الخميس: “يفضلن الابتعاد عن وسائل الإعلام أو الإدلاء بتصريحات إلا أنهن لا يمتنعن عن التقاط صورة تذكارية إذا ما أحرجن إلى جانب أحد عناصر الشرطة العسكرية الروسية”.

وتتابع: “على الرغم من مرور أكثر من شهرين على وجودهن في المدينة إلا أن إلمامهن باللغة العربية ضعيف جداً باستثناء بعض الكلمات باللغة العامية المحكية، كما أن إتقانهن للغة أجنبية عالمية مثل الإنكليزية احتمال ضئيل يحول دون تواصلهن مع السكان المحليين”.

وزعمت الصحيفة أن “الانطباع السائد لدى أهالي حلب، الذين يعاملون المجندات باحترام وتقدير بالغين، أنهن مواطنات صالحات يعملن بتفان لخدمة بلدهن روسيا الاتحادية وحلب على أكمل وجه”.

ونقلت عن مصدر لم تسمه قوله إن “من بين مهام المجندات، التي يبلغ عددهن في حلب نحو 100 مجندة وفق التقديرات، ويتم تشجيع النساء السوريات على التطوع مع الجيش السوري أو قوات الدفاع المحلي لخدمة البلد بفعالية، ولذلك رحن يشاركن في احتفاليات المناسبات المحلية مثل عيد المرأة العالمي”.

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