إعلان لـ ” بيت دعارة ” على قميص نادٍ للسيدات يثير الجدل في فرنسا !

أثار نادٍ فرنسي لكرة القدم للسيدات جدلاً كبيراً في الوسط الرياضي بإقدامه على التعاقد مع أحد بيوت الدعارة لرعاية قميص الفريق، في خطوة تعتبر مخالفة للأخلاق الرياضية.

وقامت إدارة نادي بولسترس الناشط في الدوري الفرنسي لكرة القدم للسيدات،على وضع إعلان ضخم على صدر قميص الفريق لبيت دعارة يحمل اسم “كلوب بارادي”.

وأثار القميص الذي لعب به الفريق احدى مبارياته الرسمية، في نهاية الأسبوع الماضي، موجة من الغضب والاستياء لدى شريحة واسعة من المجتمع الفرنسي، على غرار رئيس الرياضة في المجلس الإقليمي لمنطقة “البريينيه “، روبرت أوليف، الذي عبر صراحة عن عدم رضاه لما أقدمت عليه إدارة النادي.

وقال روبرت أوليف وفق ما نقلت صحيفة إيلاف :”لا أستطيع قبول فريق كرة القدم يقوم بوضع إعلان كهذا على قمصانه، إنه إعلان لشيء بعيد كل البعد عن القيم الرياضية، نادي بولسترس لديه فريق للصغار، ومن غير الأخلاقي للبالغين عرض رسائل من هذا القبيل”.

وأشار رئيس النادي ، آلان كليمنت، بأنّ فريقه قد ارتدى هذا القميص بشكل ظرفي فقط ولن يرتديه بصفة دورية،حيث قال في تصريحات تناقلتها الصحافة الفرنسية :”لا توجد خيارات أخرى أمامنا، كان علينا استخدامه في مباراة نهاية الأسبوع الماضي”.

وادعى آلان كليمنت بأنّ لاعبات فريقه رحبن بارتداء القميص بهذا الإعلان، مشدداً على حاجة النادي للدعم المادي من السلطات المحلية للتخلي مستقبلاً عن هذه الرعاية.

واختتم تصريحه قائلاً:”ليست لدى السياسيين أي فكرة عن كيفية عمل أندية الهواة، وينبغي أن يساعدوننا أكثر ويعطوننا المزيد من الأموال، نحن نادٍ صغير ولا نملك الكثير من الدعم”.

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