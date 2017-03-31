استطلاع : 55% من الكاتالونيين يفتخرون بالمنتخب الإسباني

أظهر استطلاع للرأي أن 54.9% من الكاتالونيين بالفخر تجاه منتخب #إسبانيا لكرة القدم عندما يقدم أداء جيداً.

وبيّن الاستطلاع الذي أجراه مركز دراسات الرأي في إقليم كاتالونيا أن 22.3%، يشعرون بالفخر الشديد بالمنتخب و32.6% بالفخر إلى حد ما (54.9% بجمع النسبتين)، بينما يشعر 16.9% بقليل من الفخر ولا يفخر 14.2% من المستطلعين، فيما لا يهتم 13.5% بالفريق.

أما بالنسبة للمنتخب الكاتالوني، فيشعر 67.2% من المستطلعين بالفخر عندما يقدم أداء جيداً.

ويشعر 11.5% بقليل من الفخر، بينما لا يفتخر بالمنتخب 8.8% من المستطلعين و11.3% منهم لا يهتمون لأمره.

ووفقاً للاستطلاع، يعد برشلونة أكثر الفرق تشجيعاً في كاتالونيا بنسبة 77.5%، يليه ريال مدريد (10.4%)، ثم إسبانيول (3.6%)، وأتلتيك بلباو (1.4%)، وأتلتيكو مدريد (1.2%). ( EFE )

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