اشتكينه للشرطة أخيراً و ألقي القبض عليه .. الأردن : تفاصيل مروعة عن خمسيني سوري اغتصب بناته الأربعة عشرات المرات !

قالت وسائل إعلام أردنية، إن مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي محمد البديرات أوقف سورياً يبلغ من العمر 50 عاماً، لاغتصابه بناته الأربعة، اللاتي تقدمن بشكوى ضد والدهن بعد أن ضقن ذرعاً من أفعاله الجنسية المرتكبة عليهن منذ صغرهن، واستعانتهن بالشرطة لتخليصهن من الوالد.

ووجه القاضي البديرات تهمتي الاغتصاب المقترن بفض البكارة مكررة 200 مرة وهتك العرض مكررة 200 مرة، مقررًا توقيفه على ذمة القضية 15 يومًا قابلة للتجديد.

ونقلت شبكة رؤيا الإخبارية الأردنية مصدر مقرب من التحقيق أن “أربعة فتيات يقطن داخل منزل في مزرعة تعرضن لاغتصاب متكرر وهتك عرض من قبل والدهن المتزوج من اثنتين من نساء بلدته فيما زوجته الثالثة تحمل الجنسية الأردنية، وقد طلقها قبل تقديم الشكوى، حيث اتصلن قبل عدة أيام على رقم الطوارئ 911، مستنجدات بالشرطة من اجل وقف الأفعال الجنسية المرتكبة عليهن من الوالد حيث جرى إبلاغ إدارة حماية الأسرة والتي ألقت القبض على الوالد فيما جرى إحالة الفتيات البالغات من العمر 23 سنة ،20 سنة،17 سنة ،16سنة”.

وبين المصدر، بحسب الشبكة، أن “الأب الموقوف على ذمة القضية اعترف أمام المدعي العام باغتصاب بناته قائلا: بعرف إني عملت غلط بس شو بدي أعمل”.

ووفق ذات المصدر فقد “اعتاد الأب على ممارسة الجنس مع بناته منذ الصغر، حيث تمكن من فض بكارة اثنتين منهن فيما مارس الأفعال الجنسية معهن التي تشكل جريمة هتك العرض”.

ولفت إلى أن الفتيات “يعشن في عزلة عن المجتمع وفي وضع نفسي سيئ أجبرهن على الاستعانة بالشرطة الأردنية، حيث مارس الأفعال الجنسية مع كل من بناته على انفراد مكررًا أفعاله أكثر من 200 مرة”.

وأكد المصدر أن التحقيق بالقضية ما يزال جارياً وبانتظار تقارير الطب الشرعي وسماع شهود النيابة.

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