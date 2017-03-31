البحرين : السجن و الإبعاد لوافد مارس الجنس مع ” بقرة “

ضبط صاحب مزرعة بحريني وافداً بنغالياً، اقتحم مزرعته بقرية سترة، جنوبي العاصمة #المنامة، ليمارس الجنس مع إحدى الأبقار الموجودة في المزرعة.

وقالت صحيفة الأيام المحلية إن صاحب المزرعة أمسك بالوافد، البالغ من العمر 27 عاما، وأبلغ الشرطة، التي ألقت القبض عليه، وأحالته للمحكمة المختصة.

وقضت المحكمة بحبس المتهم 3 أشهر، بتهمة دخول مسكن المجني عليه، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى أن المتهم طعن بالحكم وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة “الاستئنافية”، بتأييد الحكم وإبعاده بعد نفاذ العقوبة.

وتلخص الواقعة، بأن المواطن صاحب المزرعة تقدم ببلاغ إلى مركز شرطة سترة، والذي أفاد فيه بأنه دخل لمزرعته، حوالي الساعة الواحدة ظهراً، ليجد المتهم يمارس فعلا مخلا بالآداب مع إحدى البقرات الموجودة داخل المزرعة، فأمسك به وأبلغ الشرطة، حيث اعترف المتهم بصحة ارتكاب الواقعة، وقال إنه قدم إلى البحرين قبل نحو شهرين ويجهل كفيله ولا يعمل لديه، ويسكن في سكن للعمال بمنطقة مهزة، التابعة لقرية سترة، وقد عمل في أحد الكراجات لحسابه الخاص.

وفي يوم الواقعة كان يسير على قدميه، وشاهد المزرعة فدخلها بالقفز من فوق سورها، لقضاء حاجته، ولاحظ وجود العديد من الأبقار فراودته فكرة ممارسة فعل مخل مع إحداهن، وفي تلك الأثناء تفاجأ بدخول عدة أشخاص أمسكوا به وسلموه للشرطة.

وبحسب لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، فإنه في 14 شباط/فبراير 2017، دخل المتهم مزرعة تربية حيوانات، خلافا لإرادة صاحب الشأن ، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم 3 أشهر والإبعاد النهائي عن البلاد بعد تنفيذه العقوبة، فاستأنف الحكم وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

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