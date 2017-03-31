المجلس الوطني الكردي يعلق مشاركته في جنيف

اعلن المجلس الوطني الكردي الخميس تعليق مشاركته في عضوية الهيئة العليا للمفاوضات، وكذلك حضور جلسات المحادثات المتبقية في جنيف، في قرار من شانه ان يضعف موقف الوفد الرئيسي الممثل للمعارضة السورية.

وقال احد ممثلي المجلس الوطني الكردي فؤاد عليكو، وهو عضو في الوفد المفاوض المنبثق عن الهيئة العليا للمفاوضات، لوكالة فرانس برس “قرر المجلس تعليق مشاركته في الهيئة العليا للمفاوضات وكل اللجان المنبثقة عنها وعدم حضور ما تبقى من الجلسات في مفاوضات جنيف”.

واوضح ان هذا القرار يأتي “اثر رفض الهيئة تسليم المبعوث الدولي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا مذكرة اعدها المجلس تطالب باضافة حقوق الاكراد كبند مستقل في الورقة التي سلمها دي ميستورا الى الوفود” المشاركة في الجولة الخامسة من مفاوضات جنيف.

وتسلمت الوفود المشاركة في جولة المفاوضات الراهنة التي بدأت قبل اسبوع وتختتم مبدئياً الجمعة، من دي ميستورا ورقة بعنوان “اللاورقة” تضم السلال الاربعة التي يتضمنها جدول الاعمال، اي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الارهاب، وتتضمن كل سلة عناوين فرعية للنقاش واعداد الردود حولها.

وقال عليكو ان هدف الرسالة “تأكيد حقوق الاكراد ووجودهم في جنيف ردا على الاصوات التي تدعي عدم تمثيل المكون الكردي”، موضحاً ان الهيئة “طلبت تأجيل نقاش الموضوع لكننا اصررنا على موقفنا لكي لا نؤكد صحة الادعاءات”.

وينتقد حزب الاتحاد الديموقراطي (الوحدات الكردية)، الحزب الكردي الاكبر في سوريا، تغييبه عن جولات المفاوضات في جنيف، رغم انه اثبت فعاليته في قتال تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا ويتلقى دعما من واشنطن.

ويعد المجلس الوطني الذي يضم احزابا كردية عدة، المكون الكردي الوحيد المشارك في عضوية الهيئة العليا للمفاوضات التي تأسست في الرياض في 11 شباط/فبراير 2016. (AFP)

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