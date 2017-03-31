بالفيديو .. امرأة كويتية تصور خادمتها و هي تطلب المساعدة قبل سقوطها من الشرفة

نجح رجال الإطفاء بدولة #الكويت بإنقاذ عاملة منزل بعد سقوطها من نافذة إحدى الشقق السكنية.

وقبل عملية الإنقاذ، تداول ناشطون على منصات التواصل مقطع فيديو يظهر العاملة نفسها تتدلى من إحدى النوافذ وتطلب المساعدة، إلا أنه وبحسب الرواية المتداولة، رفضت “صاحبة المنزل” أن تساعدها بل راحت تصورها وهي تسقط من الطابق السابع مرددة “يا مجنونة تعالي”، وهو ما أثار عاصفة من الجدل والتعلقيات الشاجبة على مواقع التواصل.

وفي حين لم يتم التأكد من تفاصيل الفيديو، إلا أن وسائل الإعلام المحلية الكويتية أفادت أن العاملة، من التبعية الإثيوبية، كانت تقدم على الانتحار برمي نفسها من الدور السابع، في منطقة صباح السالم بالكويت.

وفي وقت لاحق، ظهر مقطع فيديو ثان يظهر رجال الإطفاء أثناء النزول من على السلم، وتبدو العاملة المنزلية بخير، فيما أشارت صحيفة “الراي” الكويتية إلى أنها تعرضت لكسر في القدم فقط.

وبحسب الصحيفة المذكورة، أكدت المصورة بأنه تعذر عليها مساعدة العاملة “ولم تتمكن من القيام بشيء لثنيها عن رمي نفسها من الشقة التي تقع في الدور السابع”.

وأعرب رواد مواقع التواصل عن غضبهم من تصرف الفتاة، التي قد تكون كفيلتها، بعدم تحركها لإنقاذ العاملة، معتبرين أن اكتفاءها بالتصوير يجردها من الإنسانية، فيما ذهب البعض إلى المطالبة بمحاكمتها على ما اقترفته.

عكس السير