بالفيديو .. حيلة بسيطة تمنع الحليب من الفوران على الغاز

تعاني العديد من ربات المنازل من مشكلة فوران الحليب و انسكاب السوائل من وصفات الطعام أثناء طهيها، وذلك نتيجة انشغالهن ببعض الأعمال المنزلية الأخرى، مما يتسبب بفوضى كبيرة على الغاز تحتاج إلى وقت طويل لتنظيفها.

ولكن لا داعي للقلق، فهناك حيلة بسيطة تساعد ربة المنزل على تجنب فوران الحليب و وصفات الطعام على الغاز، ولا تحتاج سوى إلى ملعقة خشبية من تلك التي تستخدم لتحريك مكونات الوصفة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكل ما على ربة المنزل أن تضع ملعقة الخشب فوق مركز وعاء الطبخ، لتمنع عملية الفوران وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، حيث أن هذه الملعقة تزعزع الفقاعات عند تماسها معها، وهذا يعني أن الفقاعات لا تجد فرصة للتوسع، مما يؤدي إلى تراجع السائل في وعاء الطبخ للأسفل.

ويتحول البخار مرة أخرى إلى سائل عندما يأتي على تماس مع سطح تقل حرارته عن 100 درجة مئوية، ولكن ينصح بعدم وضع الملعقة لفترة طويلة فوق الوعاء، حيث ستسخن بشكل كبير، ولن تكون قادرة على الاستمرار في منع الفقاعات وبالنتيجة سيفور السائل من جديد.

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