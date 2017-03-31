بالفيديو .. طفل إيراني في الثالثة يدهش المشاهدين في برنامج مواهب صيني

أدهش طفل إيراني في الثالثة من عمره المشاهدين في برنامج تلفزيوني صيني عبر إنهائه تحدٍ للقوة دون أن يواجه أي صعوبة تذكر ، وتمكن الطفل آرات حسيني (3 سنوات) من إنهاء تحدٍ للقوة أثناء برنامج تلفزيوني للألعاب بثته إحدى القنوات الصينية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم، الطفل وهو يتجاوز العوائق واحداً تلو الآخر وسط تصفيق حاد من الجمهور.

ويقول والد الطفل، محمد الذي يعيش مع عائلته في إقليم مازانداران بأن طفله لم يتلقَ تدريبات محترفة، وأنه يتمرن لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة في اليوم.

وأضاف بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية “في أحد الأيام عدت من العمل إلى المنزل ومددت إصبعي تجاه طفلي فقام بالإمساك به بقوة واستند عليه لينهض. منذ ذلك الحين لاحظت بأن آرات لديه قوة غير طبيعية”.

وبحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد أصبح الطفل الصغير نجماً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد العرض المدهش الذي قدمه وشاهده الملايين في العالم، بالإضافة إلى العديد من مقاطع الفيديو التي قدم خلالها عروضاً مدهشة.

عكس السير