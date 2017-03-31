بالفيديو .. قرويون يغيثون ” أفعى ” عطشى بعدما اقتحمت قريتهم طلباً للماء

في تسجيل مصور غريب من نوعه، قام قرويون هنود بإغاثة أفعى #كوبرا كادت أن تموت من العطش بسبب الجفاف بعدما اقتحمت قريتهم بحثاً عن #الماء.

ويظهر مقطع الفيديو موظفاً في فريق إنقاذ الحياة البرية وهو يسقي الأفعى العطشى من عبوة مياه بلاستيكية بعدما لجأت إلى قريتهم الواقعة في جنوب الهند.

وتم إنقاذ أفعى الكوبرا التي يبلغ طولها 12 قدماً في قرية بالقرب من مدينة كيغا الهندية، حيث قال مسؤولو الحياة البرية في المنطقة بأن الجفاف الذي ضرب المنطقة ترك أثراً كبيراً على الحيوانات البرية.

وأضاف مسؤول إنقاذ الحياة البرية وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية “عندما عثرنا على أفعى الكوبرا، لم نتردد أبداً بتقديم الماء لها بعدما لاحظنا بأنها تعاني من العطش الشديد”.

وبالإضافة إلى تقديم المياه للأفعى، قام موظف الإنقاذ بسكب المياه على الأفعى في محاولة منه لتبريد جسدها ورأسها.

من الجدير بالذكر بأن مناطق واسعة من الولايات الجنوبية في الهند تعاني من موجة جفاف شديدة الوطأة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي قد يترك تأثيراً كارثياً على الحياة البرية في المنطقة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

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