توني كروس لنوير : لا تستعجل العودة إلى الملاعب

تمنى لاعب وسط #ريال_مدريد، الألماني #توني_كروس، لمواطنه و حارس بايرن ميونخ مانويل نوير التعافي بعد الجراحة البسيطة التي خضع لها في القدم اليسرى، ولكنه طالبه بأن يأخذ كفايته من الوقت ليتعافى.

وقبل أن يحل ريال مدريد ضيفاً على بايرن ميونخ في 12 نيسان (أبريل) المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كتب كروس عبر حسابه على تويتر لنوير: “أتمنى لك التعافي ولكن خذ وقتك”.

وكان كروس زميل نوير في بايرن الذي رحل منه إلى ريال مدريد.

ويعتمد بايرن على عودة نوير للتدريبات قريباً، ليكون جاهزاً لخوض لقاء “كلاسيكو” ألمانيا ضد بروسيا دورتموند في 8 أبريل (نيسان) المقبل، وكذلك في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم ضد ريال مدريد الإسباني في 12 من الشهر ذاته.

وكان نوير (31 عاماً) اعتذر أيضاً عن المشاركة في آخر مباراتين لمنتخب ألمانيا بسبب مشكلات عضلية بربلة الساق. ( EFE )

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