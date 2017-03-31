جندي بريطاني شارك بالحرب العالمية الثانية يتحول لامرأة

بيتر هو جندي بريطاني شارك بـ#الحرب_العالمية_الثانية، وخدم بالجيش الإنكليزي في #فلسطين و #الهند و شرق أفريقيا إضافة إلى الشرق الأقصى.

بالرغم من الحياة العسكرية الخشنة التي عاشها بيتر، إلا أن حلمه الدائم أن يصبح امرأة، الأمر الذي حققه أخيرا عندما بلغ 90 سنة من عمره.

بيتر أصبح الآن باتريشيا، بعد أن حوله الأطباء إلى امرأة، عن طريق حقن هرمونية، وهو سعيد بتحقيق حلمه بالعيش كامرأة، مؤكدا بأن “حياته كانت كذبة كبيرة قبل تحوله”، وفق قوله.

تزوج بيتر من صديقته وبقيا معا لمدة 63 سنة حتى وفاتها، لكنه أفصح لها عن حقيقة شعوره بتحوله لامرأة عام 1987، في حين تفهمت هي هذا الشعور، وفق بيتر.

وقالت باتريشيا التي هي بيتر بعد التحول وتعيش الآن في مدينة “ليستترشير” وسط بريطانيا بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز “أشعر بأن حملا كبيرا أزيل عن كتفي، كنت أفضل عدم إخبار أحد حول حقيقة شعوري، لكني بعد ذلك بدأت أخبر الجيران والأصدقاء وجميعهم كانوا متفهمين، وقالو لي لا تقلقي طالما أنك تشعر بالسعادة، كنت أعرف أني فتاة وليس صبيا منذ كان عمري 3 سنوات.”

وأضافت باتريشيا بقولها “عندما أصبح عمري 4 سنين لم أعد أرغب باللعب مع الأولاد، كما أني كنت دوما أحب النساء ليس من الناحية الجنسية، بل لأني كنت أرغب بأن أكون مثلهن.”

وأكد بيتر بأنه “فخور بخدمته بالجيش في عدة مناطق من العالم وخاصة فلسطين” مضيفا بسخرية “يبدو أن هتلر عرف أني التحقت بالجيش في شهر نيسان/أبريل عام 1945 لهذا السبب استسلم، أنا أحب أن أفكر بهذه الطريقة”.

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