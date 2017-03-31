حرفي سوري يصبح وجهاً إعلانياً لشركة تركية ( فيديو )

شارك حرفي نحاس سوري لاجئ بتركيا في إعلان لشركة الاتصالات التركية “تُرك تليكوم” حول أهمية العزم والإصرار في تحقيق الأهداف.

وخلال حديثه للأناضول، قال “علي حنكي” إنه لجأ قبل نحو أربعة أعوام ونصف من مدينة حلب إلى غازي عنتاب.

وأوضح حنكي (61 عامًا)، أنه يعمل كحرفي نحاس منذ حوالي ستة وأربعين عامًا، ولم يمنعه اللجوء من التوقف عن ممارسة مهنته.

وأكّد أنه يقيم في غازي عنتاب برفقة زوجته وأبنائه الأربعة حيث يساعدونه في العمل لكسب قوت يومهم وتأمين لقمة العيش وسط الغربة.

وخلال الأيام الأخيرة، انتشرت صورة حنكي على العديد من اللوحات الإعلانية في عموم تركيا ليصبح علامة مميزة تُروّج لمهنته العريقة.

وأضاف حنكي: “بدأت في تعلّم حرفة النحاس بتوصية من والدي بعد الانتهاء من الدراسة في حلب، وأمارسها منذ 46 عامًا”. (ANADOLU)

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