دراسة : الحمام الساخن يخفض الوزن و يحمي من مرض السكري

كشفت دراسة علمية حديثة أن الاسترخاء في حوض الاستحمام يمكن أن يكون مفيدا للصحة كما الرياضة ، وأوضح علماء بريطانيون أن أخذ حمام دافئ قد يكون له فوائد مماثلة لممارسة الرياضة، مما يساعد على خفض نسبة السكر في الدم والوقاية من مرض السكري.

وأكد الباحثون، بعد القيام بمجموعة من الأبحاث، أن الاسترخاء في حوض الاستحمام يمكن أن يساعد على فقدان الوزن.

ولتأكيد نتائج البحوث قام العلماء بفرز مجموعتين من المتطوعين، لدراسة تأثير الحمام الساخن على نسبة السكر في الدم وعلى عدد السعرات الحرارية المحروقة، حيث قامت المجموعة الأولى بارتياد الصالات الرياضية أما الثانية فكانت تأخذ الحمام الساخن بشكل منتظم.

ووجد الخبراء أن المجموعة الأولى تحرق نفس الكمية من السعرات الحرارية التي تحرقها المجموعة الثانية.

وقال أحد الباحثين بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم : “كانت نسبة السكر في دم الذين أخذوا حماما ساخنا، أقل بـ 10% من نسبته لدى المتطوعين في المجموعة التي تدربت في الصالة الرياضية. هذه الطريقة تمكن الناس من محاربة مرض السكري من النوع الثاني”.

وأظهرت الدراسة أن أخذ حمام دافئ (درجة حرارة الماء في الحمام 40 مئوية)، تجعل الشخص يتعرق بشكل مكثف كما لو كان يمارس الرياضة لساعة كاملة.

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