دراسة : تفاوت في قبول طلبات اللجوء بين الولايات في ألمانيا

كشفت دراسة أشرفت عليها جامعة كونستانس الألمانية أن نسب قبول طلبات اللجوء كانت متفاوتة بشكل كبير بين الولايات الألمانية المختلفة.

وقال السياسي والباحث غيرالد شنايدر الذي أعد الدراسة “هناك بالفعل اختلافات هامة بين الولايات بالرغم من أن القرار يتم اتخاذه من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) وليس من قبل الولايات نفسها.

وأكد شنايدر على وجود تفاوت كبير في قبول طلبات اللجوء من العراقيين بين الولايات الألمانية، ففي ولاية سكسونيا السفلى على سبيل المثال تم قبول 75.5 بالمئة من طلبات اللجوء المقدمة من قبل عراقيين، بينما تم قبول 37.5 بالمئة فقط في ولاية سكسونيا أنهالت.

وبينت الدراسة أن الولايات التي تصدرت قبول اللاجئين من العام 1010 وحتى عام 2015 كانت ولايات زارلاند وبريمن وبرلين، في حين كانت ولاية سكسونيا في ذيل القائمة.

وأوضح الباحث الألماني أن العاملين في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين BAMF يقررون قبول الطلبات من عدمها بناء على وضع الولاية ،وحساسيتها بالنسبة للأجانب، لذلك فإن نسب قبول طلبات المهاجرين في الولايات التي تشهد موجات كراهية واعتداءات ضد الأجانب تكون أقل منها عن الولايات الأخرى.

وبين الباحث ضرورة أخذ العاملين في مراكز المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين عناية أكبر بهذا الأمر بما يخص القبول العشوائي في طلبات اللاجئين.

إلا أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين رفض لانتقادات الموجهة إليه في الدراسة.

وأكد المكتب أن طلبات اللجوء ينظر إليها بشكل فردي ومتساو بين الولايات الألمانية، وقال المكتب إن قرار قبول الطلبات يتم على أسس قانونية متساوية، كما أنه يملك بالفعل نظام شامل لضمان الجودة. (DPA)

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