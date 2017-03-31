رئيس اللجنة الأمنية في حماة يطالب باعتقال نائب في برلمان بشار الأسد بسبب تظاهره ضد وزير الكهرباء !

قالت وسائل إعلام موالية، أول أمس الأربعاء، إن السلطات الأمنية في حماة قررت اعتقال عضو في “مجلس الشعب” بسبب انتقاده لوزير الكهرباء.

ونقل الإعلام الموالي، بحسب ما رصد عكس السير، عن العضو في المجلس “وضاح مراد” قوله إن القصة بدأت من حماة عندما احتج على عدم تطبيق وزارة الكهرباء، زهير خربطلي، لعدالة التقنين وحمل لافتة كتب عليه “لا أهلا ولا سهلا بك يا وزير الكهرباء حتى يتم تطبيق عدالة التقنين”، أثناء زيارة الأخير للمدينة.

وأكد النائب أنه مارس حقاً من حقوقه كمواطن ولم يخالف القانون، بل عبر عن رأيه وهذا حقه “لاسيما أن الدستور في مادته /42/ يكفل حقه في القول والكتابة والتعبير”.

وأضاف النائب وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام موالية أن “رئيس اللجنة الأمنية بمدينة حماة طلب اعتقاله مع أنه لم يرتكب أي جرم”.

وطالب النائب في “البرلمان” بإعفاء رئيس اللجنة الأمنية من منصبه مؤكداً أن الكتاب الموجه ضده يدل على جهل بالنظام الداخلي لمجلس الشعب والدستور السوري الذي يعطي حصانة للنواب في التعبير عن رأيهم.

وقال مراد إن رئيسة المجلس هدية عباس أكدت على حصانة النواب وحرية التعبير، ووعدت بجلسة سرية لمناقشة ماجرى معه.

عكس السير