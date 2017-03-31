رئيس ريال مدريد يرد على تصريحات بيكيه

أكد رئيس نادي #ريال_مدريد لكرة القدم، فلورنتينو بيريز، أن قيم “الملكي” تقوم على التواضع والاحترام.

وفي كلمة ألقاها قبل توقيع اتفاق مع شركة “تليفونيكا” للاتصالات التي أصبحت شريك تكنولوجي لريال مدريد، أبرز رئيس “الملكي” قيم النادي، وذلك بعد يومين من تصريحات المدافع الإسباني الدولي لفريق برشلونة، جيرارد بيكيه، الذي قال إن هذه القيم لا تعجبه.

وأضاف رئيس ريال مدريد: “فريقنا محبوب من الناس لأنه حقق تاريخاً مليئاً بالتحديات.. نادينا يحظى بالاحترام لقيمه التي شكلت هوية قميصه ودرعه، قيم تقوم عليها أسطورة ريال مدريد المتمثلة في روح التفوق وعدم الاستسلام والتواضع والاحترام والقناعة بأن تحقيق فوز يؤدي لاحقاً إلى النصر”.

وأكد أن “ملعب سانتياغو بيرنابيو هو أرض المشاعر والأحاسيس التي لا تبعث سوى بالقيم الرياضية والشغف وفوق كل شيء الكرة”.

وقال بيريز: “نحن عشاق كرة القدم سنشهد خلال الأسابيع المقبلة نهاية لموسم رائع.. عقب الفوز بالتشامبيونز ليغ ومونديال الأندية يتطلع فريق ريال مدريد بشغف لتحقيق المزيد”. ( DPA )

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