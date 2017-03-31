رقم قياسي جديد لأكبر رائدة فضاء في العالم

سجلت أكبر رائدة فضاء سنا في العالم، بيغي وايتسون (57 عاما)، رقما قياسيا جديدا في عدد مرات السير بالفضاء.

وشاركت الرائدة التي تعمل لدى وكالة الفضاء الأميركية “#ناسا”، في ثامن مهمة سير بالفضاء بالنسبة لها صباح امس الخميس، على ارتفاع 250 ميلا بمحطة الفضاء الدولية.

وفي منتصف المهمة تجاوزت بيغي الرقم المسجل حاليا للسيدات بالنسبة للوقت الإجمالي للسير في الفضاء، البالغ 50 ساعة و40 دقيقة.

ويعد هذا أكبر عدد من مرات السير في الفضاء المسجلة لسيدة، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس ، وتحتاج بيغي وزميلها في المهمة شين كيمبرو إلى إكمال عمل تجهيزي على ميناء لرسو سفن الفضاء، بعد أن فصل كيمبرو الميناء في مهمة قام بها يوم الجمعة.

ونقل مركز التحكم في المهمة، ومقره في هيوستن، الميناء إلى موقع جديد الأحد، ومن المقرر أن يخدم الميناء كموقع رسو بالنسبة لكبسولات الأطقم التجارية في المستقبل.

عكس السير