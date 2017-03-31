رونالدو يحسم الجدل : لم أطلب وضع اسمي على مطار ماديرا

شكر اللاعب الدولي البرتغالي #كريستيانو_رونالدو حاكم إقليم جزيرة #ماديرا، ميغيل ألبوكوركي، لمساهمته في تغيير اسم المطار الدولي للجزيرة البرتغالية إلى اسم “كريستيانو رونالدو”، بداية من الأربعاء الماضي.

وحضر حفل اطلاق التسمية للمطار، المئات من مشجعي نجم نادي ريال مدريد الإسباني بالإضافة إلى ابنه وصديقته الجديدة جورجينا رودريغيز.

وقال رونالدو في كلمته الافتتاحية :”أشكركم على تواجدكم هنا.رؤية المطار يحمل اسمي هو شيء خاص جداً.الجميع يعرف أنني فخور ببلدي ومدينتي بصفة خاصة”.

وأضاف كريستيانو:”شكراً جزيلاً لرئيس الحكومة الإقليمية ميغيل ألبوكركي على شجاعته للقيام بذلك.يا أصدقائي أنا لم أطلب ذلك، لكني لست منافقاً، وأملك من الشجاعة أن أقول أنني سعيد وأتشرف بوضع اسمي على المطار”.

وتابع وفق ما نقلت صحيفة إيلاف :” أعلم أن بعض الناس لا يوافقون، وأعرف كذلك أن بعض الناس الذين ليسوا هنا سيكونون سعداء في هذه اللحظة، أعدكم أنني سأواصل تقديم أفضل ما لدي للبرتغال، وبصفة خاصة ماديرا التي تمثل لي العاطفة والكرامة والتضحية”.

واعترض بعض السياسيين المحليين في ماديرا، مسقط رأس كريستيانو رونالدو على تسمية مطار المدينة بإسمه والذي تم تكريماً له للإنجازات التي حققها مع منتخب البرتغال بالإضافة لمشاريعه الخيرية الكثيرة التي قام بها لفائدة سكان الجزيرة.

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