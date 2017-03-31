سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة : أولويتنا لم تعد الجلوس و التركيز على إزاحة بشار الأسد عن السلطة

قالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة يوم الخميس إن سياسة الولايات المتحدة في سوريا لم تعد تركز على إزاحة بشار الأسد عن السلطة لتتخلي الولايات المتحدة بذلك عن الموقف الأولي لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما بشأن مصير الأسد.

وأبلغت السفيرة نيكي هيلي مجموعة صغيرة من الصحفيين “أولويتنا لم تعد الجلوس والتركيز على إزاحة الأسد عن السلطة… أولويتنا هي كيفية انجاز الأمور ومن نحتاج للعمل معه لإحداث تغيير حقيقي للناس في سوريا”.

وأضافت قائلة “لا يمكننا بالضرورة التركيز على الأسد بالطريقة التي فعلتها الإدارة السابقة”.

وكان أوباما نادى في آب 2011 بضرورة رحيل الأسد، ثم خففت إدارته من موقفها قليلا مع إعلان وزير خارجية أوباما جون كيري أن على الأسد الرحيل لكن توقيت رحيله يجب تحديده من خلال المفاوضات.

ويوم الخميس قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون متحدثا في أنقرة إن وضع الأسد على الأمد الطويل “سيحدده الشعب السوري”. (REUTERS)

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