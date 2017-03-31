عسيري بعد محاولة الاعتداء عليه في لندن : أنا بخير .. و هذا لن يعيقنا عن إطلاع العالم على الحقائق

أكد المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي اللواء ركن أحمد عسيري، أنه بخير، بعد محاولة الاعتداء عليه في العاصمة البريطانية لندن.

وقال عسيري في تصريح مقتضب للأناضول، عقب محاولة الاعتداء عليه “أنا بخير والحمد لله، وهذا لن يعيقنا عن إطلاع العالم على الحقائق”.

وفي ساعة متأخرة من مساء الخميس، أعلنت السفارة السعودية لدى لندن، تعرض المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي اللواء ركن أحمد عسيري، لمحاولة اعتداء من قبل مجموعة من المتظاهرين، مؤكدةً سلامته.

وأفادت السفارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن عسيري تعرض “لمحاولة اعتداء من متظاهرين كانوا يحاولون تعطيل مشاركته في ندوة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية لبحث الأوضاع في اليمن”.

فيما أكدت السفارة “سلامة اللواء أحمد عسيري”.

وبيّنت أن “برنامج التواصل للواء عسيري في بريطانيا مستمر دون تغيير، رغم المحاولات اليائسة لتعطيله من قبل قوى تنتهج العنف مبدأً”.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر محاولة شاب الاعتداء على عسيري خلال دخوله أحد المباني، فيما قام الأمن المرافق له بإبعاد الشاب، فيما قام آخرون مرافقون للمتظاهر بقذفه بالبيض.

وفيما لم يحدد بيان السفارة السعودية هوية المتظاهرين، مكتفيا بوصفهم أنهم “قوى تنتهج العنف مبدأً”، اتهمت وسائل إعلام سعودية ونشطاء على مواقع التواصل إيران بالوقوف وراء محاولة الاعتداء. (ANADOLU)

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