فان غال يدخل في مفاوضات مع الاتحاد الهولندي

بدأ الاتحاد الهولندي لكرة القدم مفاوضات مع #لويس_فان_غال في خضم بحثه عن مدرب جديد، ولكنه يريد أن يتولى المدرب المخضرم منصباً رفيعاً في الاتحاد وليس تدريب المنتخب الأول.

وقال رئيس الاتحاد الهولندي مايكل فان براغ لوسائل إعلام محلية، إن الاتحاد يسعى للتعاقد مع فان غال، الذي قاد المنتخب الهولندي للمركز الثالث بكأس العالم 2014، لتولي منصب رفيع في الاتحاد في إطار عملية الإصلاح التي يقوم بها.

وقد يساعد فال غال، الذي لم يدرب أي فريق بعد مانشستر يونايتد الإنكليزي، في اختيار المدرب الجديد الذي سيتولى المهمة خلفاً لداني بليند الذي أقيل الأحد الماضي.

وتراجع المنتخب الهولندي إلى المركز 32 في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وهو الأدنى له على الإطلاق ويمر بفترة عصيبة بعد الخسارة أمام بلغاريا السبت الماضي، ليتقهقر إلى المركز الرابع في مجموعته بتصفيات كأس العالم بفارق 6 نقاط خلف فرنسا المتصدرة، بعد انتهاء النصف الأول من التصفيات.

وقال المدير التجاري للاتحاد يان بول ديكوسو، إن البحث عن بديل بليند الذي أقيل بعد أقل من 24 ساعة من الخسارة في صوفيا بدأ رسمياً اول أمس الأربعاء. ( reuters )

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