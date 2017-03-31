فايز سارة : أصدقاء الشعب السوري جلبوا الكوارث لسوريا

قال المعارض السوري فايز سارة، إن المعارضة السورية تؤيد وقف التدخلات الخارجية في القضية السورية، مؤكدا أنه خلال 6 سنوات رأى السوريين نتائج تلك التدخلات في الشأن السوري واصفا إياها بـ”الكارثية”، موضحا أن المصنفين أصدقاء للشعب السوري جلبوا الكوارث لسوريا.

وأكد سارة، في تصريحات نسبتها له صحيفة الويم السابع المصرية، أن أي تدخلات في سوريا تسبب شروخ طائفية ومذهبية وفتن وصراعات دموية لأنها تخلق أجندات وقوى، مشددا على أن السوريين يهمهم موقف مصر لأنها دولة كبرى في العالم العربي وفي الاقليم وتتمتع بعلاقة خاصة مع سوريا والسوريين.

وأشار إلى أن السوريين يرحبون بأن يكون الموقف المصري داعماً للحل السياسي وضد التدخلات الخارجية، مشددا على تأييد السوريين لأي موقف يدعو لوقف التدخلات الخارجية في الشأن السوري.

عكس السير