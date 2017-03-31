فتاة بريطانية تنشر إعلاناً للبحث عن رجل وقعت في حبه بالقطار

نشرت فتاة بريطانية إعلاناً على أمل العثور على رجل غامض وقعت في حبه من النظرة الأولى، وتبادلت معه بعض الابتسامات ونظرات الإعجاب، قبل أن تضطر إلى النزول من القطار.

وكانت ميشيل ونتر (27 عاماً) من ساندلاند تستقل القطار، عندما وقع نظرها على الرجل الغامض، وتبادل الاثنان ابتسامات خفيفة، قبل أن يفصل بينهما مجموعة من الركاب في القطار، ولسوء حظها اضطرت إلى النزول في محطتها، قبل أن تتمكن من الحديث إلى الرجل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ومنذ ذلك الوقت، حاولت ميشيل جاهدة العثور على الرجل الذي أسر قلبها، وقامت بتوزيع منشورات في محطات القطار، كما أنشأت صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على أمل العثور على الرجل.

وكتبت ميشيل في المنشورات التي وزعتها على محطات القطار بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “أرجو الانتباه، أنا أبحث عن رجل فقدت التواصل معه بعد أن التقيت به مؤخراً في سانت بانكراس، أرجو الحصول على مساعدتهم لأجتمع به من جديد”.

ونشرت ميشيل مواصفات الرجال، حيث كان يرتدي قميصاً وردي اللون وسروالاً بنياً وحذاء بني أيضاً، وعمره بين 25 و35 عاماً، حيث التقت به عندما استقلا نفس القطار من محطة سانت بانكارس بمدينة لندن بعد منتصف الليل يوم 5 فبراير (شباط) الماضي.

ولم تتمكن ميشيل من لقاء فتى أحلامها حتى الآن، لكنها تأمل في أن تعثر عليه من جديد، على الرغم من مرور وقت طويل نسبياً على أول لقاء بينهما.

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