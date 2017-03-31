” فيس بوك ” يعلن عن خدمة تتيح للأفراد جمع تبرعات شخصية

أعلن موقع التواصل الاجتماعي “#فيسبوك”، عزمه إطلاق خدمة جديدة تتيح لمستخدميه من الأفراد جمع تبرعات لأغراض شخصية.

وقالت إدارة “فيسبوك”، عبر بيانٍ، إن خدمة “التبرع الشخصي” ستدخل حيز الاستخدام خلال الأسابيع المقبلة، لجمع تبرعات دون غايات ربحية.

وستشمل الخدمة في المرحلة الأولى المساعدة على جمع تبرعات من أجل مصاريف الدراسة والصحة و رعاية الحيوانات الأليفة، فضلاً عن التبرع في الحالات الطارئة، وعند الوفيات ومراسم الجنازة.

ويمكن لمستخدمي “فيسبوك” طلب تبرعات من أصدقائهم، بعد إبلاغ “فيسبوك”، بغاية حملة التبرعات والحصول على إذن من الموقع ، وسيدرس “فيسبوك” طلبات جمع التبرعات، خلال 24 ساعة، بغية البتّ في منح الإذن من عدمه.

وأشار البيان إلى أن الخدمة الأخرى التي أطلقها الموقع العام الماضي لمساعدة المنظمات غير الربحية على جمع التبرعات، استفادت منها نحو 750 ألف منظمة حول العالم. ( Anadolu )

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