فينغر يؤكد : مستقبلي مع أرسنال لم يحسم بشكل نهائي

اكد الفرنسي #ارسين_فينغر ان مستقبله “لم يحسم بشكل نهائي” مع #ارسنال سادس الدوري الانكليزي لكرة القدم، رافضا مرة جديدة ان يقول ما اذا كان قرر البقاء ام لا مع النادي اللندني.

وردا على اسئلة الصحافيين حول ما اذا كان سيكشف قراره بالبقاء من عدمه، قال فينغر “ليس اليوم، لكن ما هو موجود في رأسي واضح جدا”.

وتعرض فينغر لانتقادات شديدة هذا الموسم واكثر من اي وقت مضى منذ التحاقه بارسنال قبل 20 عاما، بسبب تراكم النتائج المتواضعة وانتشرت تكهنات عديدة في الاسابيع الاخيرة حول مستقبله، في حين ان عقده ينتهي اواخر المواسم الحالي مع نهاية حزيران/يونيو.

وتؤكد الصحافة الانكليزية ان المالك الاميركي للنادي اللندني ستان كرونكي اقترح على المدرب الفرنسي تمديد عقده لعامين اضافيين.

وقال فينغر “هل سأبقى شهرين او عامين؟ التزامي (مع النادي) سيبقى هو نفسه”.

واضاف “لقد كنت دائما واضحا في رأسي، لكني اعتقد بأنه موضوع لم تتم تسويته بعد”.

وكان فينغر اعلن السبت بعد الخسارة امام وست بروميتش البيون (1-3) في الدوري انه اتخذ قراره وانه “سيفصح عنه قريبا”.

وقرر فينغر، حسب مدرب وست بروميتش طوني بوليس، البقاء مع ارسنال ، واوضح بوليس في تصريحات نقلتها الصحافة المحلية “لقد قال لي ذلك”. ( AFP )

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