في الهند .. حشد غاضب يضربون رجالاً متهمين بـ ” أكل شاب ” ( فيديو )

تعرض مجموعة من الرجال الأفارقة لهجوم وحشي من قبل حشد غاضب يزيد عددهم عن 300 شخص، بعد اتهامهم بتخدير شاب وأكله في #الهند.

ويُعتقد أن الشجار بدأ يوم الإثنين الماضي، عندما أفرجت الشرطة عن 5 رجال نيجيريين لعدم وجود أدلة كافية لإدانتهم بمقتل طالب هندي، وتبعهم حشد كبير قدرت الشرطة عددهم بالمئات إلى مول تجاري.

وتُظهر مشاهد الفيديو التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي فوضى عارمة داخل المول، حيث استخدم الحشد الغاضب الكراسي والهراوات، وكل ما وقع تحت أيديهم لضرب الرجال الأفارقة، دون أن يتدخل أحد لحمايتهم.

وقالت الشرطة فيما بعد إنها ألقت القبض على 5 أشخاص على علاقة بالهجوم، ولا تزال تبحث عن 4 مشتبهين آخرين لاعتقالهم، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

ويقول ضابط شرطة كبير يُدعى سوجاتا سينغ بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية “انتشرت الشائعات بأن مجموعة من الرجال الأفارقة قاموا بتخدير الطالب قبل قتله وأكله، وأطلقت العديد من التعليقات العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأدانت وزارة الخارجية الهندية الحادث الذي اعتبرته مؤسفاً للغاية، وقالت في بيانها إن الحكومة ملتزمة بضمان سلامة وأمن جميع الأجانب في البلاد، وهي ترحب بجميع الضيوف من كافة الجنسيات.

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