في حماة .. معامل الألبان و الأجبان تغش منتجاتها بـ ” الإسمنت الأبيض و ماء الأوكسجين ” !

قال زياد كوسا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك (سلطات النظام) في حماة، إنه تم ضبط ثلاثة معامل مخالفة لإنتاج الألبان والأجبان في المدينة.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام عن زياد قوله، إن المعمل الأول كان يضيف نشاء إلى الألبان، والثاني ماء الأوكسجين الضار جداً والممنوع قانونياً في الأجبان والحليب، والثالث بودرة الاسمنت الأبيض والنشاء والزبدة.

وقد تم إغلاق المعامل الثلاثة على الفور لمدة 15 يوماً للأول، ولمدة شهر لكل من المعملين الثاني والثالث بعد تحرير الضبوط اللازمة بحق أصحابها، وإحالتهم على القضاء المختص.

وبودرة الإسمنت وماء الأوكسجين يحتويان على مواد كيماوية مضرة، وقد أكد كوسا أنه تمت مشاهدة كيس إسمنت أبيض إلى جانب النشاء وطرود الزبدة في المستودع الذي تبلغ مساحته 300 متر مربع.

وقال كوسا إنه منذ بداية العام حتى 26/3 تم تنظيم 850 ضبطاً مخالفاً، منها: 375 ضبطاً تتم المصالحة عليها بعد دفع مبلغ 25 ألف ليرة سورية، كعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حيازة فواتير نظامية، والإعلان والبيع بسعر زائد، و475 ضبطاً لا تتم المصالحة عليها كنقص وزن الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والمتاجرة بالدقيق التمويني والمحروقات بشكل غير نظامي، وذبح المواشي خارج المجزر البلدي.

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