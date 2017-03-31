” كتب جملة مستفزة للمسيحيين على زجاج سيارته ” .. ألمانيا : تبرئة مدرس ألماني ستيني من تهمة ازدراء الأديان

صحيفة بيلد الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن محكمة النقض في مدينة مونستر، أقرت ببراءة مدرس الفيزياء السابق ألبرت فوسس (68 عاماً)، بعد اتهامات له بالإساءة للديانة المسيحية.

وكان حكم على فوسس بدفع غرامة مقدارها 3 آلاف يورو، إلا أنه قام بالطعن.

وقالت الصحيفة إن فوسس وضع على زجاج سيارته (تويوتا) جملة مستفزة، إلا أنه لا يعتبر نفسه مزدرياً للأديان أو الإله، بل إنه “حر من الإله”.

وكان الستيني الألماني مسيحياً كاثوليكياً، قبل أن يصبح ملحداً، ونقلت الصحيفة عنه قوله : “لقد قرأت الكثير من الكتب التي فتحت عيناي على حقيقة الإنجيل، في دروس الديانة يتم تعليم ما لا يضر بمصلحة المنظمة الكنسية فقط .. علي أن أتنور كي لا أصبح آثماً أمام نفسي”.

وقال الادعاء الألماني إن تصريحات وعبارات فوسس على سيارته مستفزة وتشكل مصدر إزعاج للسلم المحلي، لكن القاضي اعتبر أنها ما تزال ضمن نطاق “حرية الرأي”.

عكس السير