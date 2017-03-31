كلاوديو برافو يفكر في الاعتزال دولياً

يفكر قائد وحارس منتخب #تشيلي لكرة القدم، #كلاوديو_برافو، في إسدال الستار على مسيرته الدولية مع “لاروخا” بعد كأس العالم 2018 في #روسيا.

وقال برافو في حوار مع التليفزيون الوطني في تشيلي: “اللاعبون الشباب يجب أن يأخذوا الفرصة مع أنديتهم ويظهروا قدراتهم الكبيرة.. أعتقد أننا (يقصد عناصر الخبرة) لن نبقى لفترة طويلة”.

وأقر حارس مانشستر سيتي الإنكليزي (33 عاماً): “بالنسبة لي، لا أفكر في الاستمرار بعد المونديال.. وأيضاً هي فرصة لإفساح المجال لآخرين”.

وخاض برافو 112 مباراة مع منتخب تشيلي منذ 2004، عندما ظهر لأول مرة في التصفيات المؤهلة لأوليمبياد أثينا، وهو نفس العام الذي شارك خلاله في بطولة كوبا أمريكا التي احتضنتها بيرو.

وأردف الحارس التشيلي: “يجب البدء في التفكير بالأجيال القادمة بعد المونديال، يجب أن يظهر اللاعبون الشباب المنصهرون معنا داخل المنتخب”.

وخلال مسيرته مع المنتخب اللاتيني، حصد برافو لقبي كوبا أمريكا الأخيرين عامي 2015 والنسخة المئوية في العام التالي، وبالتخصص على حساب المنتخب الأرجنتيني. ( EFE )

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