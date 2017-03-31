كم سورياً أعادت اليونان إلى تركيا منذ تفعيل اتفاق إعادة القبول ؟

أعلنت وزارة النظام العام وحماية المواطنين اليونانية، إعادة 10 لاجئين سوريين، بينهم 4 أطفال إلى تركيا، في إطار اتفاقية إعادة القبول المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان صدر عن الوزارة، أول أمس الأربعاء، أن “السلطات أعادت 5 رجال، وامرأة و4 أطفال، من جزيرة لسبوس اليونانية، إلى ولاية أضنة جنوبي تركيا”.

وبلغ عدد الذين تمت إعادتهم إلى تركيا حتى الآن بموجب اتفاق إعادة القبول بلغ 926 لاجئًا.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس/ آذار 2016، في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر.

وتقوم تركيا، بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وتُتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات بتركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لدى تركيا إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها. (ANADOLU)

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