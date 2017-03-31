” مايكروسوفت ” تصدر تحديثاً جديداً لـ ” ويندوز 10 “

أعلنت عملاق البرمجيات #مايكروسوفت عن تطوير نسخة جديدة محدثة من نظام التشغيل “ويندوز-10 Creators Update”.

وأوضح الخبراء في الشركة أن “ملفات ISO المتعلقة بالتحديث الجديد أصبحت متاحة لمستخدمي ويندوز الذين يتوفر لديهم برنامج Insider، وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم ، ولتحديث نسخة نظام التشغيل يكفي تحميل تلك الملفات ومن ثم تثبيت التحديث الجديد عن طريق setup.exe”.

ووفقا لمصادر مقربة من مايكروسوفت “من المتوقع أن يصبح التحديث الجديد متاحا بنسخته النهائية لجميع المستخدمين، في الـ 11 من أبريل/نيسان المقبل”.

ويؤكد الخبراء في مايكروسوفت أنهم ركزوا خلال تطوير التحديث الجديد على الميزات المتعلقة بتقنيات عرض الواقع الافتراضي، فحتى متصفح Microsoft Edge سيدعم تلك الميزات.

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