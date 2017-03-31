مراسل أمريكي يصدم شفاينشتايغر بسؤال محرج حول كأس العالم

بعد نحو ربع قرن من استضافة الولايات المتحدة لـ#كأس العالم لكرة القدم، تبين أن الطريق طويل أمام هذا البلد المولع بكرة القدم الأمريكية وهوكي الجليد وكرة السلة والبيسبول لقبول “كرة القدم الأخرى”، بعد أن سئل الوافد الجديد #باستيان_شفاينشتايغر عما إذا كان بوسع ناديه شيكاغو فاير الفوز بكأس العالم.

وظهر شفاينشتايغر، الذي ساعد ألمانيا على الفوز بكأس العالم في 2014، أمام وسائل الإعلام، اول أمس الأربعاء، بعد انتقاله من مانشستر يونايتد ورغم لغته الإنكليزية الممتازة فإن لاعب الوسط ارتبك عندما سئل عما إذا كان قدومه قد يساعد شيكاغو فاير على الفوز بكأس العالم.

وتحرك أحد مسؤولي النادي بشكل سريع ليهمس بأن السؤال يجب أن يشير إلى كأس العالم للأندية، لكن بينما كان شفاينشتايغر يستعد للإجابة، أعاد المراسل صياغة سؤاله ليجعل من الواضح بشكل مؤلم أنه كان يقصد بالتأكيد الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم.

وتدخل مدير عام النادي، نلسون رودريغيز، ليوضح بلطف للمراسل أن الأندية لا تتنافس على كأس العالم وهي بطولة شاركت فيها الولايات المتحدة في آخر سبع نسخ وبلغت الدور الثاني في أربع منها.

وبدلاً من ذلك، اقترح بأن يتعامل شفاينشتايغر مع السؤال باعتباره استفساراً حول طموح أكثر تواضعاً لكن من الممكن تحقيقه وهو الفوز بلقب الدوري الأمريكي.

وقال شفاينشتايغر: “أعتقد أنه في كرة القدم كل شيء ممكن وأنا أؤمن دائماً بأن الفريق الذي ألعب له يستطيع الفوز بأي مباراة حتى لو كانت ضد أفضل فريق في العالم.

وأضاف اللاعب الألماني: “يملك المرء فرصة للفوز واختبرت ذلك كثيراً خلال مسيرتي.. وهي أن كل شيء ممكن”. ( reuters )

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