وزير الدفاع التركي : انتهاء عملية ” درع الفرات ” لا يعني انتهاء التهديدات و عودة قواتنا من تركيا على الفور

قال وزير الدفاع فكري إشيق، إنه في حال ظهور أي تهديد حيال أمن بلاده، فإن قواته ستنفذ عمليات جديدة، في سوريا، دون تردد.

جاء ذلك في كلمة للوزير، اليوم الجمعة، في معرض زيارته لولاية كوموش خانة.

وشدد إشيق على أن الإعلان عن انتهاء عملية “درع الفرات” في سوريا لا يعني انتهاء التهديدات وعودة قوات بلاده من ذلك البلد على الفور.

وأوضح وزير الدفاع أن عملية درع الفرات حررت نحو ألفي كلم مربع من الأراضي التي كان تنظيم “داعش” الإرهابي يسيطر عليها شمالي سوريا.

وأضاف إشيق أن من إنجازات العملية أيضًا، ابعاد التهديدات التي كانت تستهدف تركيا، و”قطع الطريق أمام التنظيم الإرهابي ب ي د الامتداد السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية في ربط كانتوناته شمالي سوريا”. (ANADOLU)

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