وزير سياحة بشار الأسد يعلن عن آلية جديدة لاستقدام الزوار و الرحلات السياحية الدينية

أعلن وزير سياحة بشار الأسد، بشر يازجي، عن إصدار آلية جديدة لاستقدام الزوار والرحلات السياحية الدينية عبر قرار يهدف إلى خدمات لائقة من النقل والإطعام والإقامة الفندقية للزوار بدءاً من المطار وانتهاء بالفنادق والمعابر الحدودية.

وأشار إلى أن القرار سيكون له دور في إيداع القطع الأجنبي في خزينة الدولة عبر حصر استقدام السياح عبر الشركة السورية للنقل والسياحة ما يدعم أيضاً المكاتب الدينية المتعاملة معها.

وقال يازجي إن الأزمة فرضت وجود سوق سوداء لمكاتب سياحية غير مرخصة تعمل بعضها في البيوت لمنح تأشيرات وهمية، كاشفاً أنه تم ضبط العديد من الحالات في العام الماضي.

ونقل إعلام النظام عن يازجي قوله، إن هناك العديد من عمليات النصب والاحتيال التي تحدث ولاسيما فيما يتعلق بتأمين الفيز، كاشفاً عن وجود الكثير من السفارات اعتمدت مكاتب لمنح التأشيرات.

وأكد يازجي أن هناك من يلجأ إلى مكاتب موجودة في دول أخرى مثل لبنان للحصول على الفيز لافتاً إلى أن البعض منها يكون وهمياً، مشيراً إلى وجود مكاتب في دول أخرى تستغل المواطنين السوريين وذلك بمنحها فيزاً مقابل مبالغ كبيرة.

وقال يازجي: “دائماً ننبه المواطنين ألا يتعاملوا إلا مع المكاتب المرخصة أصولاً باعتبار أن أي إساءة من هذه المكاتب لأي مواطن سوري تعيد الوزارة له حقه مباشرة، بينما عمليات النصب والاحتيال التي تتم عبر المكاتب غير المرخصة، فالمواطن ضحيتها”.

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