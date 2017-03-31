” يوتيوب ” تتيح إمكانية الاستعانة بحشد المصادر للترجمة ( فيديو )

أعلنت منصة مشاركة مقاطع الفيديو #يوتيوب المملوكة لشركة #غوغل عن توفيرها لصناع المحتوى إمكانية استعمال ميزة مساهمات المجتمع لترجمة عناوين وأوصاف مقاطع الفيديو، مما يعني السماح للمشاهدين بترجمة المحتوى التابع لهم لاتاحة الفرصة للمزيد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من اكتشاف المحتوى وفهمه والتعلم منه.

وكانت المنصة قد بدأت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بالسماح لمجتمعها من المشاهدين بالمساهمة في ترجمة التسميات التوضيحية، والتي تعرف أيضاً باسم الترجمات المصاحبة، وفتحت الشركة حالياً هذه الميزة لوظائف إضافية مثل العناوين التوضيحية والتوصيف.

وذكرت يوتيوب أن البيانات التي حصلت عليها من الاختبارات المبكرة أوضحت حصول الشركاء على زيادة في نسبة المشاهدة بسبب الترجمات، وتسمح إضافة العناوين والأوصاف بمختلف اللغات بزيادة الجمهور المحتمل بشكل أساسي.

وأضح متحدث باسم يوتيوب أن الخطة كانت تسمح سابقاَ بتضمين العناوين والأوصاف في نفس الوقت التي تم إدراج التسميات التوضيحية فيه وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، إلا أن الفريق أراد أن يطلق الترجمات أولاً من أجل اختبار المنتج وتحسينه والحصول على ردود فعل المبدعين وتنمية مجتمع المساهمين قبل التوسع وإضافة عناصر ترجمة جديدة.

وتعمل منصة مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب بشكل جيد فيما يخص فكرة استغلال حشد المصادر لكسر الحواجز اللغوية، حيث يبلغ عدد مستخدمي المنصة أكثر من مليار مستخدم يتحدثون بحسب المنصة 76 لغة مختلفة.

وأشار فريق الشركة “يعتبر هذا الأمر رائع لبناء جماهيرية عالمية إلا أن المحتوى قد يضيع في بعض الأحيان بسبب الترجمة، لهذا السبب عملنا على توفير أدوات الترجمة بحيث يمكن لصانع المحتوى التواصل بسهولة مع الجماهير الذين لا يتحدثون لغته الأم”.

وبحسب يوتيوب يتواجد أكثر من 900 ألف من المستخدمين الذين يشاركون في ترجمة مقاطع الفيديو الموجودة ضمن المنصة بحيث يقضي الأشخاص ما معدله 10 ساعات في الأسبوع في ترجمة المحتوى.

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