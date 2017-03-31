يومان دون طعام أو قضاء حاجة .. لاجئون تسللوا داخل ” شاحنة ملفوف ” يفشلون بالوصول إلى بريطانيا ( صور )

فشل لاجئون بالوصول إلى بريطانيا، رغم بقائهم لمدة يومين داخل شاحنة محملة بالملفوف، دون طعام أو قضاء حاجة، بعد أن ضبطتهم الشرطة الهولندية.

وسائل إعلام هولندية قالت، بحسب ما رصد عكس السير وترجم، إن اللاجئين التسعة خرجوا صباح الأربعاء من الشاحنة المحملة بالملفوف، بلاقرب من الحدود الهولندية مع بلجيكا، في منطقة هازيلدونك، في محاولتهم الرابعة “الفاشلة”.

وقال أحد اللاجئين (عراقي) مبتسماً: “بالطبع لن تكون الأخيرة .. سأستمر بالمحاولة حتى أصل إلى بريطانيا”.

وقال خمسة من اللاجئين إن لديهم عائلة تعيش في بريطانيا، وذكر أحدهم أن لديه عماً يعيش هناك منذ 25 عاماً وقد أخبره أن “بريطانيا بلد جيد جداً”.

وكان اللاجئون (العراق – أفغانستان)، قدموا من فرنسا، بعد أن نجحوا بالتسلل إلى الشاحنة، ولم يكن لديهم سوى حقيبة ظهر صغيرة.

وصدم سائق الشاحنة الإسباني عندما رأى الشبان يخرجون من الشاحنة، ليخبروه وهم يضحكون بأنهم تسللوا إلى شاحنته ليلاً.

وبقي التسعة في الشاحنة لمدة يومين، وقالوا: “لم تكن الأمور جيدة .. الأجواء مظلمة وباردة .. لم نأكل شيئاً لمدة يومين، وحاولنا ألا نقضي حاجتنا”.

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